В Киеве мужчина стрелял по прохожим из окна

https://racurs.ua/n158186-sluga-putina-strelyal-po-prohojim-v-kieve-video.html

Ракурс

В Киеве полиция посетила мужчину, который стрелял по прохожим из окна, нецензурно ругался, а также заявлял, что служит «России матушке и Владимиру Путину».

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы, недалеко от торгово-развлекательного центра Dream Town. Свои действия мужчина снимал на видео. Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий.

Билошицкий также опубликовал снятое злоумышленником видео стрельбы, на котором можно увидеть, как мужчина заявляет, что стреляет «по хохлах», и выражает надежду, что у кого-то попал.

Впоследствии, когда к нему пришли полицейские, стрелок свои действия оправдывал тем, что это была якобы «шутка» и «провокация».

Хотел создать провокацию с человеком, с которым общался. И поэтому как так пошутил. Это была просто шутка, — заверил киевлянин, отвечая на вопросы полиции. — Я понимаю, что я перегнул палку с такой шуткой, но я не поддерживаю, не люблю Россию.

Я так поступил исключительно по той причине, что считал, что это покажется смешным людям, с которыми я общался. Я никогда не поддерживал ни «ДНР», ни Россию, ни Путина, — добавил он.

По словам Билошицкого, нарушителя задержали.

В Украине такое поведение не допустимо, — подчеркнул он.

Напомним, в прошлом году в Днепре подросток стрелял из окна квартиры по прохожим, ведя интернет-трансляцию.