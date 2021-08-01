У Києві чоловік стріляв по перехожих з вікна

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Ракурс

У Києві поліція завітала до чоловіка, який стріляв по перехожих з вікна, нецензурно лаявся, а також заявляв, що служить «Росії матінці та Володимиру Путіну».

Інцидент стався в Оболонському районі столиці, неподалік від торговельно-розважального центру Dream Town. Свої дії чоловік знімав на відео. Про це повідомив перший заступник директора Департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.

Білошицький також опублікував зняте зловмисником відео стрілянини, на якому можна побачити, як чоловік заявляє, що стріляє «по хохлах», і висловлює сподівання, що в когось поцілив.

Згодом, коли до нього прийшли поліцейські, стрілок свої дії виправдовував тим, що це був нібито «жарт» та «провокація».

Хотів створити провокацію з людиною, з якою спілкувався. І через це як так пожартував. Це був просто жарт, — запевнив киянин, відповідаючи на питання поліції. — Я розумію, що я перегнув палицю з таким жартом, але я не підтримую, не люблю Росію.

Я так вчинив виключно з тієї причини, що вважав, що це здасться смішним людям, з якими я спілкувався. Я ніколи не підтримував ні «ДНР», ні Росію, ні Путіна, — додав він.

За словами Білошицького, порушника затримали.

В Україні така поведінка не допустима, — наголосив він.



Нагадаємо, торік у Дніпрі підліток стріляв з вікна квартири по перехожих, ведучи інтернет-трансляцію.