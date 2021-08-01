В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n158187-koronavirus-v-ukrayini-novyh-vypadkiv-znachno-pomenshalo-infografika.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває.

За минулу добу, 31 липня, зафіксовано ще 484 випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 16 дітей та семеро медпрацівників), що значно менше, ніж за 30 липня, коли було зафіксовано 916 випадків цього захворювання. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 86;

Одеській області — 55;

Дніпропетровській області — 41;

Харківській області — 40;

Київській області — 24.

Госпіталізували 31 липня 473 особи.

Одужали за добу 131 особа, померли — шестеро хворих.

За добу здійснено 26 тис. 450 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 253 тис. 269 осіб;

одужали 2 млн 186 тис. 994 пацієнти;

помер 52 тис. 951 хворий;

здійснено 11 млн 395 тис. 330 ПЛР-тестувань на коронавірус.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.