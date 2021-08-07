Під час «перегонів» гумових качечок у США, фото: Kamil Krzaczynski

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Ракурс

У Чикаго (штат Іллінойс, США) 5 серпня відбулися традиційні щорічні «перегони» між гумовими качечками Chicago Ducky Derby.

В межах цих змагань у місцеву річку з самоскида скинули 70 тис. гумових качечок, які придбали учасники змагань, повідомляє CGTN.

Вартість одної такої качки — 5 дол. США, їх можна придбати на сайті акції. В такий спосіб збирають гроші на благодійні цілі. Цьогоріч вдалося зібрати 310 тис. дол., які підуть на допомогу спортсменам з обмеженими можливостями та організацію паралімпійських змагань в Іллінойсі.

Це були вже 16-ті подібні змагання. У них перемагає той, чия качечка першою здолає фінішну пряму.

Переможець змагань отримав зовсім не іграшковий приз — справжній позашляховик Chevrolet Trailblazer.

Учасники, які посіли друге та третє місця — путівку в Мексику за системою «все включено» (орієнтовна вартість біля 4 тис. дол.) та 2 тис. дол. відповідно.

Щоб гумові качечки не розпливлися в різні боки та не призвели до забруднення навколишнього середовища, місце проведення перегонів огороджують сітями.

Джерело: CGTN