Пік смертності від COVID-19 буде восени - прогноз вчених

https://racurs.ua/ua/n158611-pik-smertnosti-vid-covid-19-bude-voseny-prognoz-vchenyh-infografika.html

Ракурс

Пік смертності від коронавірусної інфекції COVID-19 у світі на осінь прогнозують науковці американського Інституту показників оцінки здоров’я (Institute for Health Metrics and Evaluation), посилаючись на нові результати дослідження.

За даними науковців, показники смертності внаслідок COVID-19 зростуть на початку вересня. Загальна кількість летальних випадків від коронавірусної хвороби до грудня сягне 5,3 млн осіб. Окрім цього, ще 12 млн осіб помруть від причин, пов’язаних з коронавірусом.

Такі цифри може спровокувати новий штам вірусу «Дельта», який стрімко поширюється у багатьох країнах світу.

Прогнози розрізняють офіційно зареєстровану смерть від COVID-19 і додаткові випадки смертей, які пов’язані з коронавірусною хворобою, зокрема й летальні, проте офіційно не фіксуються.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 10 серпня зафіксовано понад 204,1 млн випадків зараження коронавірусом, з них — понад 4,3 млн летальних. Лідерами за кількістю випадків COVID-19 є США (понад 36 млн), Індія (майже 32 млн), Бразилія (20 млн), Росія (6 млн).