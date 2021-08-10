Пик смертности от COVID-19 будет осенью - прогноз ученых

https://racurs.ua/n158611-pik-smertnosti-ot-covid-19-budet-osenu-prognoz-uchenyh-infografika.html

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Пик смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире на осень прогнозируют ученые Института показателей оценки здоровья (Institute for Health Metrics and Evaluation), ссылаясь на новые результаты исследования.

По данным ученых, показатели смертности вследствие COVID-19 вырастут в начале сентября. Общее количество летальных случаев от коронавирусной болезни до декабря достигнет 5,3 млн человек. Кроме этого, еще 12 млн человек умрут от причин, связанных с коронавирусом.

Такие цифры может спровоцировать новый штамм вируса «Дельта», который стремительно распространяется во многих странах мира.

Прогнозы различают официально зарегистрированную смерть от COVID-19 и дополнительные случаи смертей, связанные с коронавирусной болезнью, включая летальные (которые официально не фиксируются).

Напомним, в мире по состоянию на утро 10 августа зафиксировали более 204,1 млн случаев заражения коронавирусом, из них — более 4,3 млн летальных. Лидерами по количеству случаев COVID-19 являются США (более 36 млн), Индия (почти 32 млн), Бразилия (20 млн), Россия (6 млн).