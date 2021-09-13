Рештки одного з найдавніших птерозаврів знайшли палеонтологи. Фото: Університет Чилі

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В Чилі вчені оголосили про відкриття перших у південній півкулі решток «крилатої ящірки» юрського періоду, відомої як птерозавр.

Знахідка була розкопана під час експедиції в місто Серітос-Байоса, де були знайдені й інші незвичайні палеонтологічні знахідки. Про це повідомляє прес-служба Університету Чилі.

Згідно з аналізом, виявлений примірник не був доісторичною морською твариною, а незвичайною летючою рептилією юрського періоду, точніше птерозавром із підродини Ramphorhynchinae.

Ці птерозаври мали розмах крил, від кінчика до кінчика, до 1,8 або двох метрів. Вони характеризувалися дуже довгим хвостом зі своєрідним кінцем у формі ромба. У них також були низькі голови, довгі морди та загострені зуби. Ґрунтуючись на розмірах решток, особливо плечової кістки, яка виглядає дуже розвиненою, а також на підставі порівнянь з іншими зразками, вона відповідає дорослому птерозаврові.

Це перший екземпляр підродини Rhamphorhynchinae, виявлений у Південній півкулі, на територіях колишнього мегаконтиненту Гондвана. Більш того, на місцевому рівні це перший птерозавр юрського періоду, виявлений у Чилі, і, отже, найстаріший представник цих крилатих ящірок у країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що два нових види гігантських динозаврів, які жили на території північно-західного Китаю 130 мільйонів років тому, виявили китайські палеонтологи разом із колегами із Бразилії. Нових масивних динозаврів, котрі були вдвічі довшими за автобус, назвали Хамітітан і Сілутітан — на честь регіону Хамі й Шовкового шляху відповідно.