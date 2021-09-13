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Рештки одного з найдавніших птерозаврів знайшли палеонтологи. Фото: Університет Чилі

Рештки одного з найдавніших птерозаврів знайшли палеонтологи (ФОТО)

13 вер 2021, 20:37
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В Чилі вчені оголосили про відкриття перших у південній півкулі решток «крилатої ящірки» юрського періоду, відомої як птерозавр.

Знахідка була розкопана під час експедиції в місто Серітос-Байоса, де були знайдені й інші незвичайні палеонтологічні знахідки. Про це повідомляє прес-служба Університету Чилі.

Згідно з аналізом, виявлений примірник не був доісторичною морською твариною, а незвичайною летючою рептилією юрського періоду, точніше птерозавром із підродини Ramphorhynchinae.

Рештки одного з найдавніших птерозаврів знайшли палеонтологи. Фото: Університет Чилі

Ці птерозаври мали розмах крил, від кінчика до кінчика, до 1,8 або двох метрів. Вони характеризувалися дуже довгим хвостом зі своєрідним кінцем у формі ромба. У них також були низькі голови, довгі морди та загострені зуби. Ґрунтуючись на розмірах решток, особливо плечової кістки, яка виглядає дуже розвиненою, а також на підставі порівнянь з іншими зразками, вона відповідає дорослому птерозаврові.


Це перший екземпляр підродини Rhamphorhynchinae, виявлений у Південній півкулі, на територіях колишнього мегаконтиненту Гондвана. Більш того, на місцевому рівні це перший птерозавр юрського періоду, виявлений у Чилі, і, отже, найстаріший представник цих крилатих ящірок у країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що два нових види гігантських динозаврів, які жили на території північно-західного Китаю 130 мільйонів років тому, виявили китайські палеонтологи разом із колегами із Бразилії. Нових масивних динозаврів, котрі були вдвічі довшими за автобус, назвали Хамітітан і Сілутітан — на честь регіону Хамі й Шовкового шляху відповідно.

Джерело: Ракурс


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