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Ракурс

Порошенко назвал «архитекторов» своего дела (ВИДЕО)

16 янв 2022, 20:31
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Петр Порошенко, бывший президент и глава «Европейской солидарности», считает «архитектором» дела в госизмене действующего президента Владимира Зеленского, а заказчиком — олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он заявил во время брифинга в Варшаве.

По моей информации, архитектором моего дела является господин Зеленский, который дает указания, организует и несет за это ответственность. Заказчиком выступает господин Коломойский, я это утверждаю авторитетно — как месть за «ПриватБанк», месть за все эти вещи, — заявил он.


Порошенко обратил внимание на то, что, несмотря на подозрение в краже более 10 млрд долларов, в выводе и отмывании средств, мошенничестве, Коломойский не имеет подозрений и санкций, и «активно вместе с Зеленским зарабатывает».

Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко готов явиться в Печерском суде завтра, 17 января, где ему будут выбирать меру пресечения. Его подозревают в контрабанде угля из оккупированных территорий Донбасса.

Источник: Ракурс


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