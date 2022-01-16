https://racurs.ua/n165790-poroshenko-nazval-arhitektorov-svoego-dela-video.html

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Петр Порошенко, бывший президент и глава «Европейской солидарности», считает «архитектором» дела в госизмене действующего президента Владимира Зеленского, а заказчиком — олигарха Игоря Коломойского.

Об этом он заявил во время брифинга в Варшаве.

По моей информации, архитектором моего дела является господин Зеленский, который дает указания, организует и несет за это ответственность. Заказчиком выступает господин Коломойский, я это утверждаю авторитетно — как месть за «ПриватБанк», месть за все эти вещи, — заявил он.



Порошенко обратил внимание на то, что, несмотря на подозрение в краже более 10 млрд долларов, в выводе и отмывании средств, мошенничестве, Коломойский не имеет подозрений и санкций, и «активно вместе с Зеленским зарабатывает».

Напомним, ранее мы сообщали, что Петр Порошенко готов явиться в Печерском суде завтра, 17 января, где ему будут выбирать меру пресечения. Его подозревают в контрабанде угля из оккупированных территорий Донбасса.