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Ракурс
Порошенко. Фото: istock

Порошенко назвав «архітекторів» своєї справи (ВІДЕО)

16 січ 2022, 20:31
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Петро Порошенко, колишній президент і очільник «Європейської солідарності», вважає «архітектором» справи у держзраді чинного президента Володимира Зеленського, а замовником — олігарха Ігоря Коломойського.

Про це він заявив під час брифінгу в Варшаві.

За моєю інформацією, архітектором моєї справи є пан Зеленський, який дає вказівки, організовує і несе за це відповідальність. Замовником виступає пан Коломойський, я це стверджую авторитетно — як помста за «ПриватБанк», помста за всі ці речі, — заявив він.


Порошенко звернув увагу на те, що, попри підозру в крадіжці понад 10 млрд доларів, у виведенні й відмиванні коштів, шахрайстві, «Коломойський не має підозри та санкцій, і «активно разом із Зеленським заробляє".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Петро Порошенко готовий з’явитися в Печерському суді завтра, 17 січня, де йому обиратимуть запобіжний захід. Його підозрюють у контрабанді вугілля з окупованих територій Донбасу.

Джерело: Ракурс


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