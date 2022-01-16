Порошенко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165790-poroshenko-nazvav-arhitektoriv-svoieyi-spravy-video.html

Ракурс

Петро Порошенко, колишній президент і очільник «Європейської солідарності», вважає «архітектором» справи у держзраді чинного президента Володимира Зеленського, а замовником — олігарха Ігоря Коломойського.

Про це він заявив під час брифінгу в Варшаві.

За моєю інформацією, архітектором моєї справи є пан Зеленський, який дає вказівки, організовує і несе за це відповідальність. Замовником виступає пан Коломойський, я це стверджую авторитетно — як помста за «ПриватБанк», помста за всі ці речі, — заявив він.



Порошенко звернув увагу на те, що, попри підозру в крадіжці понад 10 млрд доларів, у виведенні й відмиванні коштів, шахрайстві, «Коломойський не має підозри та санкцій, і «активно разом із Зеленським заробляє".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Петро Порошенко готовий з’явитися в Печерському суді завтра, 17 січня, де йому обиратимуть запобіжний захід. Його підозрюють у контрабанді вугілля з окупованих територій Донбасу.