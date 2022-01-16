Порошенко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165785-tryvojnu-valizku-ne-zbyrau-poroshenko-gotovyy-z-yavytysya-v-sudi.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України та голова партії «Європейська солідарність», готовий з’явитися в Печерському суді завтра, 17 січня, де йому обиратимуть запобіжний захід.

Його підозрюють у контрабанді вугілля з окупованих територій Донбасу. Про це він заявив під час брифінгу у Варшаві.

Порошенко додав, що не довіряє Печерському районному суду Києва та судовій системі, але має намір завтра прибути на засідання. Він зазначив, що не готував «тривожну валізку» на випадок, якщо його вирішать арештувати.

Чи зібрав я тривожну валізку? Не збирав і не збираюся збирати, — сказав він.



Водночас нардеп підтвердив, що завтра прилетить з Варшави в Київ, а також заперечив можливість приземлення в якомусь іншому місті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Петра Порошенка чекають у суді 17 січня об 11.00 Печерський районний суд міста Києва призначив судове засідання у кримінальному провадженні щодо так званої «вугільної справи». Порошенка разом із іншими фігурантами підозрюють у «злочинній схемі постачання вугілля» із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним угрупованням ЛДНР.