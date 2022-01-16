https://racurs.ua/n165785-trevojnyy-chemodan-ne-sobirau-poroshenko-gotov-poyavitsya-v-sude.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины и глава партии «Европейская солидарность», готов явиться в Печерском суде завтра, 17 января, где ему будут избирать меру пресечения.

Его подозревают в контрабанде угля из оккупированных территорий Донбасса. Об этом он заявил во время брифинга в Варшаве.

Порошенко добавил, что не доверяет Печерскому районному суду Киева и судебной системе, но намерен завтра прибыть на заседание. Он отметил, что не готовил «тревожный чемодан» на случай, если его решат арестовать.

Собрал ли я тревожный чемодан? Не собирал и не собираюсь собирать, — сказал он.



В то же время нардеп подтвердил, что завтра прилетит из Варшавы в Киев, а также отрицает возможность приземления в каком-либо другом городе.

Напомним, ранее мы сообщали, что Петра Порошенко ждут в суде 17 января в 11.00 Печерский районный суд города Киева назначил судебное заседание по уголовному производству по так называемому «угольному делу». Порошенко вместе с другими фигурантами подозревают в «преступной схеме снабжения угля» из временно оккупированных территорий и содействии террористическим группировкам ЛДНР.