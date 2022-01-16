Три ТРЦ в Киеве «заминировали» — людей эвакуируют

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Минирование в Киеве случилось 16 января. Из торгово-развлекательных центров Gulliveг, Ocean Plaza, а также из ТЦ «Универмаг «Украина» эвакуировали работников и посетителей.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Светлана Водолага в комментарии «Укринформу».

По ее словам, на линию Службы безопасности Украины (СБУ) поступила информация о минировании ТРЦ Gulliveг, «Украина» и Ocean Plaza, поэтому проводится проверка данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и эвакуация.

Во время эвакуации из ТЦ Универмаг «Украина» в громкоговоритель объявили, что в здании начался пожар.

Если они включили объявление об эвакуации на случай пожара, просто, возможно, у них нет другого объявления, чтобы эвакуировать людей. Пожара нет, — рассказала пресс-секретарь.



Напомним, ранее мы сообщали, что все школы Киева «заминировали» — правоохранители начали проверку информации о минировании всех учебных заведений столицы.

Источник: Укринформ