Три ТРЦ у Києві «замінували» — людей евакуюють

https://racurs.ua/ua/n165784-try-trc-u-kyievi-zaminuvaly-ludey-evakuuut.html

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Мінування у Києві трапилося 16 січня. З торгово-розважальних центрів Gulliveг, Ocean Plaza, а також з ТЦ «Універмаг «Україна» евакуювали працівників та відвідувачів.

Про це повідомила голова прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Світлана Водолага у коментарі «Укрінформу».

За її словами, на лінію Служби безпеки України (СБУ) надійшла інформація про замінування ТРЦ Gulliveг, «Україна» та Ocean Plaza, тому проводиться перевірка даних об'єктів на наявність вибухонебезпечних предметів та евакуація.

Під час евакуації з ТЦ Універмаг «Україна» у гучномовець оголосили, що в будівлі почалася пожежа.

Якщо вони включили оголошення про евакуацію на випадок пожежі, просто, можливо, у них немає іншого оголошення, щоб евакуювати людей. Пожежі немає, — розповіла речниця.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що всі школи Києва «замінували» — правоохоронці розпочали перевірку інформації про мінування усіх навчальних закладів столиці.

Джерело: Укрінформ