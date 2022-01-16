https://racurs.ua/ua/n165789-para-scho-projyla-razom-81-rik-rozkryla-sekret-micnoyi-sim-yi-foto.html

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Подружня пара з Великої Британії, яка прожила разом 81 рік і була визнана найстарішою подружньою парою країни, поділилися секретом міцних стосунків.

Вони назвали своїм головним секретом рівність у парі. Про це повідомляє Daily Star.

Рон і Джойс Бонд, яким зараз 102 і 100 років, покохали один одного під час Другої світової війни. Вони розповіли, що це було кохання з першого погляду — пара відразу одружилася в 1941 році.

Ми відчуваємо себе чудово! У наших відносинах ніколи не було начальника. Ми обидва беремо один від одного і віддаємо один одному все, що можемо, — заявила Джойс.

Зараз пара довгожителів живуть у пансіонаті ExtraCare Shenley Wood Retirement Village в графстві Бакінгемшир, де вони мають окрему квартиру. Їх часто відвідують діти, онуки та правнуки. У день 80-ї річниці весілля, 4 січня 2021 року, чоловік і дружина отримали особисте вітання від Єлизавети II.

Іноді життя буває важким, але ми через все проходимо разом. Ми дбаємо один про одного, — сказав Рон.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що секрет довголіття вдалося розгадати вченим. Виявилося, що до складу мікробіоми кишківника довгожителів входить більша кількість бактерій, які перетворюють первинні жовчні кислоти на вторинні.

Джерело: Daily Star