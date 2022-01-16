Звільнення Шевченка з «Дженоа» пояснили в клубі

https://racurs.ua/ua/n165788-zvilnennya-shevchenka-z-djenoa-poyasnyly-v-klubi.html

Ракурс

Андрій Шевченко, відомий український футболіст і тренер, був звільнений з італійського футбольного клубу «Дженоа».

Генеральний директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс заявив, що за Андрія Шевченка поліпшень у грі клубу не було. Про це він заявив виданню Gazzetta dello Sport.

Ми постійно спілкувалися із Шевченком, були чесні та відкриті з ним. Зрозуміли, що нам не вистачить енергії. Найчастіше краще прийняти швидке рішення, ніж запізніле, — додав він.



Зазначимо, що 15 січня Шевченко залишив посаду головного тренера «Дженоа». Він очолив команду 7 листопада. За нього команда програла сім матчів з 11. До «Дженоа» Шевченко був головним тренером збірної України. Він залишив команду в серпні 2021 року після чемпіонату Європи. Таким чином, «Дженоа» був першим клубом у тренерській кар'єрі українця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського футбольного клубу «Дженоа». Колишній гравець і наставник національної збірної України пропрацював у Генуї понад два місяці.