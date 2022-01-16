Увольнение Шевченко из «Дженоа» объяснили в клубе

https://racurs.ua/n165788-uvolnenie-shevchenko-iz-djenoa-obyasnili-v-klube.html

Ракурс

Андрей Шевченко, известный украинский футболист и тренер, был уволен из итальянского футбольного клуба «Дженоа».

Генеральный директор «Дженоа» Йоханнес Шпорс заявил, что при Андрее Шевченко улучшений в игре клуба не было. Об этом он заявил изданию La Gazzetta dello Sport.

Мы постоянно общались с Шевченко, были честны и открыты с ним. Поняли, что нам не хватит энергии. Зачастую лучше принять быстрое решение, чем запоздалое, — добавил он.



Отметим, что 15 января Шевченко покинул пост главного тренера «Дженоа». Он возглавил команду 7 ноября. При нем команда проиграла семь матчей из 11. До «Дженоа» Шевченко был главным тренером сборной Украины. Он покинул команду в августе 2021 года после чемпионата Европы. Таким образом, «Дженоа» был первым клубом в тренерской карьере украинца.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера итальянского футбольного клуба «Дженоа». Бывший игрок и наставник национальной сборной Украины проработал в Генуе более двух месяцев.