Особую «космическую анемию» нашли у космонавтов

https://racurs.ua/n165786-osobuu-kosmicheskuu-anemiu-nashli-u-kosmonavtov.html

Ракурс

Космическую анемию обнаружили у астронавтов на МКС — скорость разрушения эритроцитов в космосе увеличивается более чем в полтора раза.

Избыток радиации и нехватка гравитации, недостаток подвижности и изоляция приводят к развитию дефицита гемоглобина в крови из-за ускоренного разрушения эритроцитов. Об этом сообщает Nature Medicine.

Команда медиков из Канады изучили состояние 14 астронавтов, которые проводили полугодовые вахты на борту МКС. Во время полета они сохраняли образцы собственного выдоха. Один — через пять дней после прибытия на космическую станцию, второй — через 12 дней, затем спустя три месяца и шесть, непосредственно перед возвращением на Землю. Получив образцы, ученые изучали и их с помощью газовой хроматографии, определяя содержание монооксида углерода (СО).

Основным источником этих молекул служит гемолиз — процесс прямого разрушения эритроцитов в крови. Поэтому измерения позволили оценить интенсивность гемолиза во время космического полета. Оказалось, она вырастает на 54% в сравнении с нормой — условно говоря, каждую секунду гибнет около трех миллионов эритроцитов вместо двух. Образцы крови, которые астронавты сдавали сразу после возвращения, показали, что у пяти из 13-ти уровень эритроцитов падал до патологического уровня.

Дальнейшие анализы крови показали, что в следующие месяцы уровень эритроцитов понемногу возвращался к норме. Однако даже и год спустя после возвращения на Землю гемолиз у астронавтов протекал заметно быстрее обычного, и анемия сохранялась.

Напомним, ранее мы сообщали, что астрономы Болонского университета нашли гигантские пустоты в скоплении галактик RBS 797.