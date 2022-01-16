Особливу «космічну анемію» знайшли в космонавтів

https://racurs.ua/ua/n165786-osoblyvu-kosmichnu-anemiu-znayshly-v-kosmonavtiv.html

Ракурс

Космічну анемію виявили в астронавтів на МКС — швидкість руйнування еритроцитів у космосі збільшується більш ніж у півтора раза.

Надлишок радіації та нестача гравітації, брак рухливості та ізоляція призводять до розвитку дефіциту гемоглобіну в крові через прискорене руйнування еритроцитів. Про це повідомляє Nature Medicine.

Команда медиків із Канади вивчили стан 14 астронавтів, які проводили піврічні вахти на борту МКС. Під час польоту вони зберігали зразки власного видиху. Один — через п’ять днів після прибуття на космічну станцію, другий через 12 днів, потім через три місяці й шість, безпосередньо перед поверненням на Землю. Отримавши зразки, вчені вивчали їх за допомогою газової хроматографії, визначаючи вміст монооксиду вуглецю (CO).

Основним джерелом цих молекул служить гемоліз — процес прямого руйнування еритроцитів у крові. Тому вимірювання дозволили оцінити інтенсивність гемолізу під час космічного польоту. Виявилося, він зростає на 54% у порівнянні з нормою — умовно кажучи, кожну секунду гине близько трьох мільйонів еритроцитів замість двох. Зразки крові, які астронавти здавали відразу після повернення, показали, що в п’яти з 13 рівень еритроцитів падав до патологічного рівня.

Подальші аналізи крові показали, що в наступні місяці рівень еритроцитів потроху повертався до норми. Однак навіть і через рік після повернення на Землю гемоліз в астронавтів протікав помітно швидше звичайного, й анемія зберігалася.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астрономи Болонського університету знайшли гігантські порожнечі в скупченні галактик RBS 797.