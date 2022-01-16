Пара. Фото: Daily Star

https://racurs.ua/n165789-projivshaya-vmeste-81-god-para-raskryla-sekret-krepkoy-semi-foto.html

Ракурс

Супружеская пара из Великобритании, которая прожила вместе 81 год и была признана старейшей супружеской парой страны, поделились секретом крепких отношений.

Они назвали своим главным секретом равноправие в паре. Об этом сообщает Daily Star.

Рон и Джойс Бонд, которым сейчас 102 и 100 лет, полюбили друг друга во время Второй мировой войны. Они рассказали, что это была любовь с первого взгляда — пара сразу же поженилась в 1941 году.

Мы чувствуем себя отлично! В наших отношениях никогда не было начальника. Мы оба берем друг от друга и отдаем друг другу все, что можем, — заявила Джойс.

Сейчас пара долгожителей живут в пансионате ExtraCare Shenley Wood Retirement Village в графстве Бакингемшир, где у них есть отдельная квартира. Их часто навещают дети, внуки и правнуки. В день 80-й годовщины свадьбы, 4 января 2021 года, муж и жена получили личное поздравление от Елизаветы II.

Иногда жизнь бывает трудной, но мы через все проходим вместе. Мы заботимся друг о друге, — сказал Рон.



Напомним, ранее мы сообщали, что секрет долголетия удалось разгадать ученым. Оказалось, что в состав микробиома кишечника долгожителей входит большее количество бактерий, которые превращают первичные желчные кислоты во вторичные.

Источник: Daily Star