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Ракурс
Пара. Фото: Daily Star

Прожившая вместе 81 год пара раскрыла секрет крепкой семьи (ФОТО)

16 янв 2022, 19:51
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Супружеская пара из Великобритании, которая прожила вместе 81 год и была признана старейшей супружеской парой страны, поделились секретом крепких отношений.

Они назвали своим главным секретом равноправие в паре. Об этом сообщает Daily Star.

Пара. Фото: Daily Star

Рон и Джойс Бонд, которым сейчас 102 и 100 лет, полюбили друг друга во время Второй мировой войны. Они рассказали, что это была любовь с первого взгляда — пара сразу же поженилась в 1941 году.

Пара. Фото: Daily Star

Мы чувствуем себя отлично! В наших отношениях никогда не было начальника. Мы оба берем друг от друга и отдаем друг другу все, что можем, — заявила Джойс.

Сейчас пара долгожителей живут в пансионате ExtraCare Shenley Wood Retirement Village в графстве Бакингемшир, где у них есть отдельная квартира. Их часто навещают дети, внуки и правнуки. В день 80-й годовщины свадьбы, 4 января 2021 года, муж и жена получили личное поздравление от Елизаветы II.

Иногда жизнь бывает трудной, но мы через все проходим вместе. Мы заботимся друг о друге, — сказал Рон.


Напомним, ранее мы сообщали, что секрет долголетия удалось разгадать ученым. Оказалось, что в состав микробиома кишечника долгожителей входит большее количество бактерий, которые превращают первичные желчные кислоты во вторичные.

Источник: Daily Star

Источник: Ракурс


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