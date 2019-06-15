Марта Федина, фото: НОК Украины

https://racurs.ua/n123208-ukrainskie-sinhronistki-pobedili-v-superfinale-mirovoy-serii-po-artisticheskomu-plavaniu.html

Ракурс

Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук победили в Суперфинале Мировой серии соревнований по артистическому плаванию, которые состоялись в столице Венгрии Будапеште.

Loading...

Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Украинские спортсменки завоевали 92,0205. Итальянская пара Линда Черрути и Констанца Ферро получила 89,0333 балла, канадцы Клаудиа Хольцнер и Жаклин Симоно — 87,6666 балла.

Кроме того, украинки заняли первое место в групповых выступлениях. В сольной программе Марта Федина получила серебряную медаль, уступив спортсменке из Испании Они Карбонель.

Суперфинал завершится сегодня соревнованиями в произвольной программе.

Напомним, на пятом этапе Мировой серии FINA по артистическому плаванию, который состоялся в столице Китая Пекине в начале мая, украинские пловчихи завоевали серебряную и бронзовую медали. Серебро получила Александра Бурдова, бронзу — пара Александра Бурдова и Анна Носова в технической программе дуэтов.