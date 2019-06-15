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Марта Федина, фото: НОК Украины

Украинские синхронистки победили в Суперфинале Мировой серии по артистическому плаванию в Будапеште

15 июн 2019, 13:18
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Украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук победили в Суперфинале Мировой серии соревнований по артистическому плаванию, которые состоялись в столице Венгрии Будапеште.

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Об этом сообщает агентство «Укринформ».

Украинские спортсменки завоевали 92,0205. Итальянская пара Линда Черрути и Констанца Ферро получила 89,0333 балла, канадцы Клаудиа Хольцнер и Жаклин Симоно — 87,6666 балла.

Кроме того, украинки заняли первое место в групповых выступлениях. В сольной программе Марта Федина получила серебряную медаль, уступив спортсменке из Испании Они Карбонель.

Суперфинал завершится сегодня соревнованиями в произвольной программе.

Напомним, на пятом этапе Мировой серии FINA по артистическому плаванию, который состоялся в столице Китая Пекине в начале мая, украинские пловчихи завоевали серебряную и бронзовую медали. Серебро получила Александра Бурдова, бронзу — пара Александра Бурдова и Анна Носова в технической программе дуэтов.


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