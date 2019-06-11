Мітинг біля КСУ. Фото: скріншот YouTube

https://racurs.ua/ua/n123019-protest-proty-rozpusku-rady-pid-budivleu-ksu-vlashtuvaly-aktyvisty-foto-translyaciya.html

Ракурс

Акція протесту під будівлею Конституційного суду України розпочалася у вівторок, 11 червня. Суд розглядає законність указу президента про розпуск Верховної Ради.

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Декілька десятків осіб протестують проти розпуску Верховної Ради України. Активісти вважають, що президент України Володимир Зеленський указом про розпуск парламенту порушив Конституції. Мітингарі розгорнули величезний прапор України перед будівлею КСУ. Демонстрацію наживо транслюють українські телеканали.

У руках учасники акції тримають плакати з написами «Ні, конституційному перевороту», «Зеленський, не паплюж Конституцію!», «Бережи Україну, КСУ!».

Громадський порядок біля будівлі КСУ охороняють співробітники патрульної поліції. Тут перебуває три екіпажі патрульних. На вул. Антоновича зафіксували чотири автозаки з бійцями Національної гвардії. Також тут розташували два автобуси з бійцями спецназу. Вул. Жилянську патрулюють поліцейські та поліція діалогу. Вранці правоохоронці перевірили територію біля будівлі суду на наявність вибухівки.

На сьогоднішньому засіданні суду був присутній президент Володимир Зеленський. Після свого виступу глава держави залишив засідання КСУ, стверджуючи, що це буде доказом відсутності тиску на суд.

Нагадаємо, Конституційний суд України 11 червня розпочав розглядати указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Справу розглядає Велика палата КСУ, служителі Феміди визнали конституційне провадження цієї справи невідкладним.