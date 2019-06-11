Митинг возле КСУ. Фото: скриншот YouTube

https://racurs.ua/n123019-protest-protiv-rospuska-rady-pod-zdaniem-ksu-ustroili-aktivisty-foto-translyaciya.html

Ракурс

Акция протеста под зданием Конституционного суда Украины началась во вторник, 11 июня. Суд рассматривает законность указа президента о роспуске Верховной Рады.

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Несколько десятков человек протестуют против роспуска Верховной Рады Украины. Активисты считают, что президент Украины Владимир Зеленский указом о роспуске парламента нарушил Конституцию. Митингующие развернули огромный флаг Украины перед зданием КСУ. Демонстрацию вживую транслируют украинские телеканалы.

В руках участники акции держат плакаты с надписями: «Нет, конституционному перевороту», «Зеленский, не порочь Конституцию!», «Береги Украину, КСУ!». Охраняют общественный порядок сотрудники патрульной полиции.

Общественный порядок возле здания КСУ охраняют сотрудники патрульной полиции. Здесь находится три экипажа патрульных. На ул. Антоновича зафиксировали четыре автозака с бойцами Национальной гвардии. Также здесь расположили два автобуса с бойцами спецназа. Ул. Жилянскую патрулируют полицейские и полиция диалога. Утром правоохранители проверили территорию возле здания суда на наличие взрывчатки.

На сегодняшнем заседании суда присутствовал президент Владимир Зеленский. После своего выступления глава государства покинул заседание КСУ, утверждая, что это будет доказательством отсутствия давления на суд.

Напомним, Конституционный суд Украины 11 июня начал рассматривать указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Дело рассматривает Большая палата КСУ, служители Фемиды признали конституционное производство этого дела неотложным.