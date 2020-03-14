Корт был построен между 1443 и 1305 годами до нашей эры, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n135173-kort-dlya-igry-v-myach-vozrastom-3-4-tys-let-nashli-v-meksike.html

Ракурс

В Мексике ученые обнаружили древний корт для игры в мяч возрастом 3,4 тыс. лет.

Он был построен в период между 1443 и 1305 годами до нашей эры и использовался в течение 175 лет. За время использования корт однажды даже реконструировали, сообщает издание Science.

Корт обнаружили на мексиканской археологической области Этлатонго, где соответствующие раскопки начались еще в 2015 году. Это плоский каменный пол длиной не менее 46 м (примерно половина длины футбольного поля).

Точно установить игру, для которой использовали корт, не удалось. Однако более поздние версии игры с мячом в доколумбовой Америке напоминали комбинацию футбола и баскетбола — игроки били ногами по резиновых мячах, пытаясь попасть в обручи, которые были установлены высоко на стенах спортивной площадки.

При этом на найденном в Этлатонго корте такие обручи не установлены, поэтому, возможно, на раннем этапе эта игра могла быть более похожей на современный волейбол.

Найденный в Етлатонго корт является вторым по возрасту, обнаруженным в Америке археологами. Самая старая из пока обнаруженных таких игровых площадок расположена на участке Пасо-де-ла-Амада в мексиканском штате Чьяпас. Она была построена около 1650 года до нашей эры.

Напомним, в 2017 году археологи нашли в Мехико старинную башню из человеческих черепов.