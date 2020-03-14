Корт був побудований між 1443 і 1305 роками до нашої ери, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n135173-kort-dlya-gry-v-m-yach-vikom-3-4-tys-rokiv-znayshly-v-meksyci.html

Ракурс

У Мексиці учені знайшли стародавній корт для гри в м’яч віком 3,4 тис. років.

Він був побудований у період між 1443 і 1305 роками до нашої ери і використовувався впродовж 175 років. За час використання корт одного разу навіть реконструювали, повідомляє видання Science.

Корт виявили на мексиканській археологічній ділянці Етлатонго, де відповідні розкопки почалися ще в 2015 році. Це плоска кам’яна підлога довжиною щонайменше 46 м (приблизно половина довжини футбольного поля).

Точно встановити гру, для якої використовували корт, не вдалося. Однак більш пізні версії гри з м’ячем у доколумбовій Америці нагадували комбінацію футболу і баскетболу — гравці били ногами по гумових м’ячах, намагаючись поцілити в обручі, які були встановлені високо на стінах спортивного майданчика.

При цьому на знайденому в Етлатонго корті такі обручі не були встановлені, тож, можливо, на ранньому етапі ця гра могла бути більш схожою на сучасний волейбол.

Знайдений у Етлатонго корт є другим за віком, виявленим в Америці археологами. Найстаріший з наразі виявлених таких ігрових майданчиків розташований на ділянці Пасо-де-ла-Амада в мексиканському штаті Чьяпас. Він був побудований близько 1650 року до нашої ери.

Нагадаємо, у 2017 році археологи знайшли в Мехіко старовинну вежу з людських черепів.