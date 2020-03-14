Виктор Ляшко, фото: Минздрав

https://racurs.ua/n135172-lyashko-upolnomochili-naznachat-glavnyh-sanitarnyh-vrachey-v-regionah.html

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Кабмин во время своего сегодняшнего заседания уполномочил главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко назначать главных санитарных врачей в регионах.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В обязанности главных санитарных врачей входит предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней, а также локализация и ликвидация их вспышек и эпидемий на местах.

Такой шаг усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине, — считает глава Минздрава Илья Емец.

Главным санитарным врачом Украины правительство назначило Ляшко в конце февраля, восстановив таким образом ликвидированную в Украине должность.

Напомним, Ляшко вчера рассказал о решениях, которые Совет национальной безопасности и обороны принял для борьбы с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2.