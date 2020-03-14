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Ракурс
Віктор Ляшко, фото: МОЗ

Ляшка уповноважили призначати головних санітарних лікарів у регіонах

14 бер 2020, 17:26
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Кабмін під час свого сьогоднішнього засідання уповноважив головного санітарного лікаря, заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка призначати головних санітарних лікарів у регіонах.

Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

До обов’язків головних санітарних лікарів відноситимуться запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб, а також локалізація та ліквідація їхніх спалахів та епідемій на місцях.

Такий крок посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні, — вважає очільник МОЗ Ілля Ємець.

Головним санітарним лікарем України уряд призначив Ляшка наприкінці лютого, відновивши таким чином ліквідовану в України посаду.

Нагадаємо, Ляшко вчора розповів про рішення, які Рада національної безпеки та оборони ухвалила для боротьби з поширенням нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Джерело: Ракурс


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