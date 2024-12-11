По делу об убийстве писателя Вакуленко прокуратура объявила подозрение третьему фигуранту

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Ракурс

У справі про вбивство письменника Володимира Вакуленка прокуратура оголосила підозру третьому фігуранту.

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Правоохоронці повідомили про підозру 36-річному уродженцю Луганська Дмитру Катькалову з позивним Академік.

Слідство вважає, що Катькалов разом з іншими окупантами намагалися схилити Вакуленка до співпраці, однак отримали відмову. Після цього вони побили, а згодом розстріляли Вакуленка. Також Катькалова вважають причетним до вбивства учасника АТО та двох місцевих жителів.

Раніше начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомляв, що «формування „еленерівців“ підпорядковувалося російському підрозділові, і, відповідно, йому вони були підзвітні. Їх було четверо: справа щодо двох уже в суді, а нещодавно ми встановили особу третього з позивним „Академік“. Уже достеменно знаємо його прізвище, і тепер підозра щодо нього проходить процес погодження».

За його словами, справу продовжать розслідувати, щоб встановити всі обставини вбивства.

Завдяки показам людей, які перебували в окупації, ми встановили, що чотирьох «еленерівців» привів у село (Капитолівку — ред.) полковник російської армії, визначив, хто з них буде за старшого, і людям сказав: «Слухайтеся його». Ми розуміємо, що він давав їм команди і він за них відповідав. Цього військового ми також ідентифікували, всі його персональні дані відомі. Чи причетний цей полковник до вбивства, чи давав він усні або письмові вказівки вбити — ми шукаємо докази. Справа ще розслідується. І ми продовжуватимемо, поки не з’ясуємо, що там відбувалося, картину в цілому, та встановимо, хто стояв над цим полковником і далі — на всіх рівнях командування, — розповів Болвінов.

Як повідомлялося, у вбивстві дитячого письменника Володимира Вакуленка та ще трьох цивільних чоловіків у Капитолівці поліція підозрює бійців незаконних збройних формувань «ЛНР» із позивними Лев та Удод. Справа щодо них розглядається у суді.

Наприкінці листопада цього року у Польщі видали щоденник дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого вбили росіяни. Польське видавництво «Пограниччя» видало переклад книжки українського письменника Володимира Вакуленка-К. «Я перетворююсь… Щоденник окупації. Вибрані вірші». Польською книгу переклали Богдан і Марк Задури.

24 січня 2024 року президент України посмертно нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня письменників Вікторія Амеліна, Володимир Вакуленко, Максим Кривцов та актор Василь Кухарський.