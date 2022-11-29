Заряджати гаджети вібрацією людської ходьби навчилися учені

Японські вчені створили пристрій для самозаряджання гаджетів під час ходьби, фото:

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Ракурс

Японські вчені зі Столичного університету Осаки заявили про створення високопродуктивного і компактного збирача енергії вібрації, здатного під час ходьби заряджати гаджети, які носять люди.

Розмір створеного ученими збирача енергії становить лише 2 см у діаметрі, повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що ця розробка, яка отримала назву MEMS (мікроелектромеханічна система з п'єзоелектричною вібраційною енергією), є приблизно у 90 разів ефективнішою, ніж інші подібні розробки.

Секрет цього полягає у використанні U-подібного металевого компонента, який називається динамічною лупою — він посилює вібрації, енергію яких MEMS перетворює на електроенергію.

Динамічна лупа дозволила покращити генерацію електроенергії без збільшення розміру пристрою, — наголошується у статті.

MEMS ґрунтується на використанні п'єзоелектричного ефекту — явища, при якому певні типи матеріалів виробляють електричний заряд або напругу у відповідь на прикладений тиск.

Вже вдавалося генерувати електроенергію на рівні мікроват від механічних коливань із постійною частотою, таких як ті, що утворюються двигунами та пральними машинами. Проте генерація електроенергії подібними пристроями різко падає, коли застосовувані вібрації нестаціонарні та імпульсивні — наприклад ті, що виникають під час ходьби людини.

Саме для розв’язання цієї проблеми учені задіяли динамічну лупу.

Очікується, що розробка японських учених використовуватиметься для самозаряджання під час ходьби невеликих переносних пристроїв, таких як смартфони та бездротові навушники.