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Штормовое предупреждение в Украине: синоптики прогнозируют грозы и град. Фото: 5 канал
Штормовое предупреждение в Украине: синоптики прогнозируют грозы и градhttps://racurs.ua/n121412-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-sinoptiki-prognoziruut-grozy-i-grad.htmlРакурс
Штормовое предупреждение в Украине объявлено сегодня, 1 мая. В большинстве западных и северных регионов ожидаются грозы и град.
Шквальные ветры, сильные дожди ливни и град ожидаются в Винницкой, Черкасской и большинстве западных областей страны, сообщает Укргидрометцентр.
В Прикарпатье и Закарпатье также синоптики прогнозируют сильные дожди и определяют второй уровень опасности в регионах.
Впрочем, по прогнозам синоптиков, погода несколько стабилизируется уже 2 и 3 мая. В эти дни ожидаются лишь небольшие кратковременные дожди в западных и северных областях страны.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 1 мая, на территории всей Украины пройдут дожди.
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