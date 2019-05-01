Мадуро був готовий втекти на Кубу. Фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n121415-maduro-buv-gotovyy-vchora-vtekty-na-kubu-pompeo.html

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро був готовий вчора втекти на Кубу, проте його відмовила від цього кроку Москва.

Через масові протести та можливість державного перевороту Мадуро хотів втекти до Гавани, про це повідомив державний секретар США Майк Помпео в інтерв’ю телеканалу CNN, передає DW.

За словами Помпео, Мадуро не бачили протягом вчорашнього дня, а його літак був готовий до зльоту. Також держсекретар повідомив, що московські партнери Мадуро вмовили його залишитись у країні. Водночас Помпео не повідомляє, звідки в нього інформація щодо можливої втечі Мадуро, але зазначає, що вони спілкувалися з багатьма у Венесуелі.

Утім, Мадуро та Росія спростували вказану інформацію. Мадуро звинуватив Помпео у маніпуляціях, а у МЗС Росії назвали інформацію, оприлюднену держсекретарем США, фейковою.

Нагадаємо, вчора у Венесуелі посилились акції протестів. Тимчасовий президент Хуан Гуайдо закликав своїх прихильників вийти на вулиці та анонсував останню стадію операції з повалення режиму Мадуро.