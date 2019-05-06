Владимир Балух, фото: «Флот 2017»

https://racurs.ua/n121614-politzakluchennomu-baluhu-prodlili-srok-soderjaniya-v-shtrafnom-izolyatore.html

Ракурс

Украинскому политзаключенному Владимиру Балуху еще на 15 суток продлили срок содержания в штрафном изоляторе.

Балуха российские власти удерживает в штрафном изоляторе исправительной колонии № 4 в городе Торжок (Тверская область). Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Crimean Human Rights Group.

Отмечается, что украинская активистка из Латвии Татьяна Лазда недавно получила от Балуха письмо, в котором политзаключенный рассказал об условиях, в которых он содержится.

Так, Балух сообщил, что находится в одиночной камере штрафного изолятора. В камере достаточно прохладно, он там мерзнет и просыпается ночью от холода.

Также Балух сообщил, что когда он находился в Керченский исправительной колонии № 2 на территории оккупированного Крыма, сотрудники этого учреждения присвоили себе его вышиванку и футболку «с козаком».

Соответствующее письмо политзаключенного датировано 4 мая.

Напомним, о том, что Балуха поместили в карцер в Твери стало известно в конце марта, когда политзаключенного не смог навестить региональный координатор движения «Открытая Россия» Артем Важенков. Также он не смог передать Балуху передачу.