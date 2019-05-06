Володимир Балух, фото: «Флот 2017»

https://racurs.ua/ua/n121614-politv-yaznu-baluhu-prodovjyly-termin-trymannya-v-shtrafnomu-izolyatori.html

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Українському політв’язню Володимиру Балуху ще на 15 діб продовжили термін утримання в штрафному ізоляторі.

Балуха російська влада утримує в штрафному ізоляторі виправної колонії № 4 в місті Торжок (Тверська область). Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє Crimean Human Rights Group.

Зазначається, що українська активістка з Латвії Тетяна Лазда нещодавно отримала від Балуха листа, в котрому політв’язень розповів про умови, в котрих його утримують.

Так, Балух повідомив, що перебуває в одиночній камері штрафного ізолятора. В камері достатньо прохолодно, він там мерзне й прокидається вночі від холоду.

Також Балух повідомив, що коли він перебував у Керченський виправній колонії № 2 на території окупованого Криму, співробітники цієї установи присвоїли собі його вишиванку та футболку «з козаком».

Відповідний лист політв’язня датований 4 травня.

Нагадаємо, про те, що Балуха помістили до карцеру в Твері стало відомо наприкінці березня, коли політв’язня не зміг провідати регіональний координатор руху «Відкрита Росія» Артем Важенков. Також він не зміг передати Балухові передачу.