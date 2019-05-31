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Нового Бэтмена сыграет звезда «Сумерек» и «Гарри Поттера», фото — Википедия

Нового Бэтмена сыграет звезда «Сумерек» и «Гарри Поттера»

31 мая 2019, 22:00
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Актер Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена в новой трилогии о супергерое.

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Выход первого фильма франшизы под названием «Бэтмен» запланирован на 2021 год, сообщает 31 мая Deadline.

Паттинсон — 33-летний британский актер и музыкант. Больше всего он известен ролью вампира Эдварда Каллена в киноадаптации мирового бестселлера «Сумерки», а также Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и кубок огня».

Студия Warner Bros., занимающаяся производством будущего фильма, хотела, чтобы роль супергероя исполнил Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»), но режиссер Мэтт Ривз настоял на кандидатуре Паттинсона.

Киностудия провела прослушивание обоих актеров и утвердила Паттинсона. Теперь создателям фильма предстоит провести переговоры с актером и заключить контракт.

Напомним, что в апреле актер и режиссер Сильвестр Сталлоне назвал дату выхода новой серии культовой киноленты «Рэмбо» и пообещал в пятой части фильма удивить фанатов.

Источник: Ракурс


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