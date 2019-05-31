Нового Бетмена зіграє зірка «Сутінок» і «Гаррі Поттера», фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n122633-novogo-betmena-zigraie-zirka-sutinok-i-garri-pottera.html

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Актор Роберт Паттінсон офіційно затверджений на роль Бетмена у новій трилогії про супергероя.

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Вихід першого фільму франшизи під назвою «Бетмен» запланований на 2021 рік, повідомляє 31 травня Deadline.

Паттінсон — 33-річний британський актор і музикант. Найбільше він відомий роллю вампіра Едварда Каллена у кіноадаптації світового бестселера «Сутінки», а також Седрика Дігорі у фільмі «Гаррі Поттер і кубок вогню».

Студія Warner Bros., що займається виробництвом майбутнього фільму, хотіла, щоб роль супергероя виконав Ніколас Холт («Божевільний Макс: Дорога люті»), але режисер Метт Рівз наполіг на кандидатурі Паттінсона.

Кіностудія провела прослуховування обох акторів і затвердила Паттінсона. Тепер творцям фільму належить провести переговори з актором й укласти контракт.

Нагадаємо, що у квітні актор і режисер Сільвестер Сталлоне назвав дату виходу нової серії культової кінострічки «Рембо» і пообіцяв у п’ятій частині фільму здивувати фанатів.