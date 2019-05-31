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Компанія Join UP! повідомила про затримку 11 туристичних чартерів

Компанія Join UP повідомила про затримку 11 туристичних чартерів (СПИСОК)

31 тра 2019, 21:25
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Початок літнього сезону відпусток не для всіх туристів стартував успішно. Одна з найбільших туристичних компаній України — Join UP! (Джойн Ап) — 31 травня повідомила про затримку 11 чартерних рейсів.

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Рейси затримуються 31 травня і 1 червня. Йдеться про чартери з України на Кіпр, в Туреччину, Єгипет й у зворотному напрямку.

Найбільше від перенесення терміну вильоту (до 13 годин) постраждали туристи з Києва, Запоріжжя, Херсона та Кривого Рогу, повідомляється на сайті авіакомпанії.

Компанія Join UP повідомила про затримку 11 туристичних чартерів, скріншот — Join UP

Виліт затримується через технічні причини, а також виробничі. Join UP! співпрацює із авіакомпаніями «Буковина» і SkyUp.

Туроператор JoinUP! вживає всіх заходів для забезпечення комфорту туристів, час виконання рейсів яких було змінено. Авіакомпанія надасть туристам всі послуги, передбачені правилами перевезень пасажирів у разі затримки авіарейсів, — повідомляє сайт Join UP!

Джерело: Ракурс


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