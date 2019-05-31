Компания Join UP! сообщила о задержке 11 туристических чартеров

https://racurs.ua/n122632-kompaniya-join-up-soobschila-o-zaderjke-11-turisticheskih-charterov-spisok.html

Ракурс

Начало летнего сезона отпусков не для всех туристов стартовало успешно. Одна из крупнейших туристических компаний Украины — Join UP! (Джойн Ап) — 31 мая сообщила о задержке 11 чартерных рейсов.

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Рейсы задерживаются 31 мая и 1 июня. Речь идет о чартерах из Украины на Кипр, в Турцию, Египет и обратно.

Больше всего из-за переноса срока вылета (до 13 часов) пострадали туристы из Киева, Запорожья, Херсона и Кривого Рога, сообщается на сайте авиакомпании.

Вылет задерживается по техническим причинам, а также производственным. Join UP! сотрудничает с авиакомпаниями «Буковина» и SkyUp.