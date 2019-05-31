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Компания Join UP! сообщила о задержке 11 туристических чартеров

Компания Join UP сообщила о задержке 11 туристических чартеров (СПИСОК)

31 мая 2019, 21:25
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Начало летнего сезона отпусков не для всех туристов стартовало успешно. Одна из крупнейших туристических компаний Украины — Join UP! (Джойн Ап) — 31 мая сообщила о задержке 11 чартерных рейсов.

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Рейсы задерживаются 31 мая и 1 июня. Речь идет о чартерах из Украины на Кипр, в Турцию, Египет и обратно.

Больше всего из-за переноса срока вылета (до 13 часов) пострадали туристы из Киева, Запорожья, Херсона и Кривого Рога, сообщается на сайте авиакомпании.

Компания Join UP сообщила о задержке 11 туристических чартеров, скриншот — Join UP!

Вылет задерживается по техническим причинам, а также производственным. Join UP! сотрудничает с авиакомпаниями «Буковина» и SkyUp.

Туроператор Join UP! принимает все меры для обеспечения комфорта туристов, время выполнение рейсов которых изменилось. Авиакомпания предоставит туристам все услуги, предусмотренные правилами перевозок пассажиров в случае задержки авиарейсов, — сообщает сайт Join UP!

Источник: Ракурс


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