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Газова війна з Росією: Польща готова перекачати Україні 2 млрд куб. м блакитного палива, фото — daynews.com.ua

Польща готова підстрахувати Україну в газовій війні з РФ — ЗМІ

19 чер 2019, 18:36
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Польща готова підстрахувати Україну у газовій війні з Росією і постачати до України 2 млрд куб. м газу. Таке рішення польський уряд може ухвалити, якщо Київ та Москва не домовляться до кінця 2019 року щодо транзиту газу.

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Gazeta Wyborcza 19 червня з посиланням на представника польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петра Наїмські повідомила, що Польща готова об'єднати свою газову систему з українською.

Цьому сприятиме запуск газогону, який поєднає системи подачі блакитного палива у Германовіцах.

Це тільки 2 млрд куб. м. Небагато, але якщо українцям потрібна термінова допомога, ми готові її надати, — заявив Наїмські.

Поляки можуть розширити газогін незалежно від рішення української влади. Києву необхідно буде побудувати зв’язок із проходом в Германовіцах і сховищем в Україні.

Переговори щодо майбутнього транзиту РФ не почала з Україною на початку травня, як про це раніше повідомлялося. В «Нафтогазі» переконані, що «Газпром» не встигне запустити обхідні газогони до кінця 2019 року, тому не зможе перекрити Україні газ.

Чинний контракт спливає 31 грудня. Якщо новий укладено не буде, а Москва знайде спосіб перекачувати газ в Європу в обхід України, Київ може втратити приблизно 3 млрд дол., які заробляє на перекачуванні палива до країн Євросоюзу.

Джерело: Ракурс


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