Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Звільнення Аласанії: суд визнав незаконним рішення Наглядової ради НСТУ, фото — Укрінформ

Суд визнав незаконним звільнення Аласанії з Суспільного мовлення

19 чер 2019, 18:15
999

Шевченківський райсуд Києва 19 серпня визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради «Національної суспільної телерадіокомпанії України», яка 31 січня цього року дострокове припинила контракт з головою правління «UA: Суспільне мовлення» Зурабом Аласанією.

Loading...

Феміда ухвалила, що рішення Наглядової ради було прийняте зі значними порушеннями, тому є незаконним та підлягає скасуванню, повідомляє сайт НСТУ.

Наглядова рада НСТУ 12 лютого вирішила відкласти своє рішення про розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією до 6 травня. Його запропонувала Тетяна Лебедєва, яка очолювала Наглядову раду до 8 лютого 2019 року. Згодом термін її головування закінчився. Члени Наглядової ради заслухали Зураба Аласанію і схвалили звіт про роботу правління Суспільного у 2018 році.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України («UA: Суспільне мовлення») з квітня 2017 року. Згідно з контрактом, він має працювати на цій посаді чотири роки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зустріч в Мінську: Кучма повідомив, коли Україна зніме економічну блокаду ОРДЛО

У Мінську відбулася зустріч Тристоронньої контактної групи. Керівник української делегації Леонід Кучма пояснив, що зняття економічної блокади з ОРДЛО можливе тільки після повернення українських активів на Донбасі в національне правове поле

Новини України
19:58

Польща готова підстрахувати Україну в газовій війні з РФ — ЗМІ

Польща готова підстрахувати Україну у газовій війні з Росією і постачати до України 2 млрд куб. м газу. Таке рішення польський уряд може ухвалити, якщо Київ та Москва не домовляться до кінця 2019 року щодо транзиту газу

Світові новини
18:36

Нові рейтинги соціологів: Вакарчук додає, Порошенко — гальмує, у Раду проходять п’ять партій (ІНФОГРАФІКА)

П’ять політичних партій могли б пройти у Раду, якби вибори відбувалися найближчої неділі. Бар'єр долають партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа — За життя», «Голос», «Батьківщина» та «Європейська Солідарність»

Новини України
16:41
Новини партнерів
Загрузка...