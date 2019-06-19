Звільнення Аласанії: суд визнав незаконним рішення Наглядової ради НСТУ, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n123361-sud-vyznav-nezakonnym-zvilnennya-alasaniyi-z-suspilnogo-movlennya.html

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Шевченківський райсуд Києва 19 серпня визнав незаконним та скасував рішення Наглядової ради «Національної суспільної телерадіокомпанії України», яка 31 січня цього року дострокове припинила контракт з головою правління «UA: Суспільне мовлення» Зурабом Аласанією.

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Феміда ухвалила, що рішення Наглядової ради було прийняте зі значними порушеннями, тому є незаконним та підлягає скасуванню, повідомляє сайт НСТУ.

Наглядова рада НСТУ 12 лютого вирішила відкласти своє рішення про розірвання контракту з головою правління Зурабом Аласанією до 6 травня. Його запропонувала Тетяна Лебедєва, яка очолювала Наглядову раду до 8 лютого 2019 року. Згодом термін її головування закінчився. Члени Наглядової ради заслухали Зураба Аласанію і схвалили звіт про роботу правління Суспільного у 2018 році.

Зураб Аласанія є головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії України («UA: Суспільне мовлення») з квітня 2017 року. Згідно з контрактом, він має працювати на цій посаді чотири роки.