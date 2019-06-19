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Увольнение Аласании: суд признал незаконным решение Наблюдательного совета НОТУ, фото — Укринформ

Суд признал незаконным увольнение Аласании

19 июн 2019, 18:15
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Шевченковский райсуд Киева 19 августа признал незаконным и отменил решение Наблюдательного совета «Национальной общественной телерадиокомпании Украины», который 31 января этого года досрочно прекратил контракт с председателем правления «UA: Общественное вещание» Зурабом Аласанией.

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Фемида постановила, что решение Наблюдательного совета было принято со значительными нарушениями, поэтому является незаконным и подлежит отмене, сообщает сайт НОТУ.

Наблюдательный совет НОТУ 12 февраля решил отложить свое решение о расторжении контракта с председателем правления Аласанией до 6 мая. Его предложила Татьяна Лебедева, которая возглавляла Наблюдательный совет до 8 февраля 2019 года. Впоследствии срок ее председательства закончился. Члены Наблюдательного совета заслушали Аласанию и одобрили отчет о работе правления Общественного вещания в 2018 году.

Зураб Аласания является председателем правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины («UA: Общественное вещание») с апреля 2017 года. Согласно контракту, он должен работать на этой должности четыре года.

Источник: Ракурс


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