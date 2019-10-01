На тимчасово окупованих територіях влаштували перепис населення, фото: «Минск-Новости»

https://racurs.ua/ua/n127509-perepys-naselennya-v-ordlo-vlashtuvaly-okupanty.html

Ракурс

У ОРДЛО сьогодні окупанти почали проводити перепис населення.

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За інформацією сепаратистських ЗМІ, «перший в історії» перепис триватиме до 14 жовтня.

На тимчасово окупованій території Донецької області відкриті 538 стаціонарних пунктів для збору інформації про жителів, з них у Донецьку розташовані 153.

Також поквартирний обхід здійснюватимуть переписувачі. Зазначається, що місцевим жителям вони будуть пропонувати заповнити переписні листи (анкети).

Окупантів цікавить інформація про статеву приналежність, вік, громадянство, національність, освіту, сімейний стан і житлові умови місцевих жителів. Підсумки перепису в ОРДО планують підвести не пізніше II кварталу 2020 року.

Також обхід домогосподарств переписувачі будуть здійснювати на території тимчасово окупованих районів Луганської області. У ОРЛО під час проведення перепису також будуть відкриті стаціонарні переписні ділянки.

Нагадаємо, восени 2018 року окупанти провели на території ОРДЛО псевдовибори, на яких передбачувано перемогли ватажки бойовиків.