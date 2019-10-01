Під Черніговом осквернили могили бійців АТО: підозрюваного затримано. Фото: Pixabay

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Поліцейські Чернігівської області затримали місцевого жителя, який поглумився над могилами українських бійців на кладовищі Мени. Чоловікові вже повідомили про підозру.

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За даними прес-служби ГУНП в Чернігівській області, затриманим виявився тричі раніше судимий житель Чернігівської області. Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного були вилучені докази його провини.

Крім того, у поліції є свідчення свідків, які бачили даного чоловіка на кладовищі в той день.

Раніше зловмисника притягували до відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, замах на вбивство і підпал церкви.

У поліції зазначають, що у приватних розмовах підозрюваний постійно висловлював зневагу до Революції Гідності і українських силовиків на Донбасі, а загиблих героїв називав зрадниками.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в серпні в Сумах над могилами загиблих бійців Антитерористичної операції (АТО) поглумилися невідомі зловмисники.​