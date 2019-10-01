Новости Украины

Под Черниговом задержали осквернителя могил бойцов АТО. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n127511-pod-chernigovom-zaderjali-neadekvata-kotoryy-oskvernil-mogily-boycov-ato-foto.html

Ракурс

Полицейские Черниговской области задержали местного жителя, который надругался над могилами украинских бойцов на кладбище Мены. Мужчине уже сообщили о подозрении.

Loading...

По данным пресс-службы ГУНП в Черниговской области, задержанным оказался трижды ранее судимый житель Черниговской области. Во время обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты доказательства его вины.

Кроме того, у полиции есть показания свидетелей, которые видели данного мужчину на кладбище в тот день.

Ранее злоумышленника притягивали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, покушение на убийство и поджог церкви.

В полиции отмечают, что в частных разговорах подозреваемый постоянно высказывал пренебрежение к Революции Достоинства и украинским силовикам на Донбассе, а погибших героев называл предателями.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в августе в Сумах над могилами погибших бойцов Антитеррористической операции (АТО) надругались неизвестные злоумышленники.​