Новости Украины

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Ракурс
Под Черниговом задержали осквернителя могил бойцов АТО. Фото: Pixabay

Под Черниговом задержали осквернителя могил бойцов АТО (ФОТО)

1 окт 2019, 11:19
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Полицейские Черниговской области задержали местного жителя, который надругался над могилами украинских бойцов на кладбище Мены. Мужчине уже сообщили о подозрении.

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По данным пресс-службы ГУНП в Черниговской области, задержанным оказался трижды ранее судимый житель Черниговской области. Во время обыска по месту жительства подозреваемого были изъяты доказательства его вины.

Кроме того, у полиции есть показания свидетелей, которые видели данного мужчину на кладбище в тот день.

Ранее злоумышленника притягивали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, покушение на убийство и поджог церкви.

В полиции отмечают, что в частных разговорах подозреваемый постоянно высказывал пренебрежение к Революции Достоинства и украинским силовикам на Донбассе, а погибших героев называл предателями.

Под Черниговом задержали неадеквата, который осквернил могилы бойцов АТО. Фото: Нацполиция

Под Черниговом задержали неадеквата, который осквернил могилы бойцов АТО. Фото: Нацполиция

Под Черниговом задержали неадеквата, который осквернил могилы бойцов АТО. Фото: Нацполиция

Под Черниговом задержали неадеквата, который осквернил могилы бойцов АТО. Фото: Нацполиция

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в августе в Сумах над могилами погибших бойцов Антитеррористической операции (АТО) надругались неизвестные злоумышленники.​

Источник: Ракурс


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