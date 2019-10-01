Спикер Дмитрий Разумков. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n127510-razumkov-provodit-zasedanie-soglasitelnogo-soveta-deputatskih-grupp-translyaciya.html

Ракурс

Согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп) Верховной Рады Украины 1 октября начала заседания.

Loading...

Депутаты собрались в конференц-зале на ул. Грушевского, 5. Председательствует на сегодняшнем заседании председатель украинского парламента Дмитрий Разумков. Об этом говорится на веб-странице Верховной Рады.

Напомним, 19 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1066 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти». Новация упрощает процедуру принятия и увольнения на работу чиновников и вводит контрактную государственную службу.