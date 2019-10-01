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Ракурс
Спікер Дмитро Разумков. Фото: ТСН

Разумков проводить засідання погоджувальної ради депутатських груп (ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 жов 2019, 11:10
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Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп) Верховної Ради України 1 жовтня розпочала засідання.

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Депутати зібралися у конференц-залі на вул. Грушевського, 5. Головує на сьогоднішньому засіданні голова українського парламенту Дмитро Разумков. Про це йдеться на веб-сторінці Верховної Ради.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 1066 «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади». Новація спрощує процедуру прийняття і звільнення на роботу чиновників і запроваджує контрактну державну службу.

Джерело: Ракурс


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