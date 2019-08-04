Сломали крест и залили краской: в Сумах надругались над могилами погибших в АТО. Фото: ФАН

https://racurs.ua/n125169-slomali-krest-i-zalili-kraskoy-v-sumah-nadrugalis-nad-mogilami-pogibshih-v-ato-video.html

Ракурс

В Сумах над могилами погибших бойцов Антитеррористической операции (АТО) надругались неизвестные злоумышленники.

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Так, вандалы сломали деревянный крест над могилой Александра Глуходида на Алее славы Центрального кладбища города. Глуходид погиб в АТО в 2014 году. Об этом сообщает УНИАН.

Вандалам грозит наказание в виде ограничения свободы сроком от четырех до пяти лет или лишения свободы сроком от четырех до семи лет.

Той же ночью был сломан деревянный крест над могилой Героя Украины полковника Службы безопасности Украины Александра Анищенко. Также неизвестные забрызгали могилу розовой краской.

Местные жители возмущены актом надругательства, так как на мемориале расположены шесть камер наблюдения, а злоумышленники до сих пор не пойманы. Отмечается, что краску с могилы Анищенко позже удалили.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в Новограде-Волынском (Житомирская область) вандалы разбили 15 памятников воинов АТО.