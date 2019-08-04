Зламали хрест і залили фарбою: в Сумах поглумилися над могилами загиблих в АТО. Фото: ФАН

https://racurs.ua/ua/n125169-zlamaly-hrest-i-zalyly-farbou-v-sumah-poglumylysya-nad-mogylamy-zagyblyh-v-ato-video.html

Ракурс

У Сумах над могилами загиблих бійців антитерористичної операції (АТО) поглумилися невідомі зловмисники.

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Так, вандали зламали дерев’яний хрест над могилою Олександра Глуходіда на Алеї слави Центрального кладовища міста. Глуходід загинув в АТО в 2014 році. Про це повідомляє УНІАН.

Вандалам загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Тієї ж ночі був зламаний дерев’яний хрест над могилою Героя України полковника Служби безпеки України Олександра Аніщенка. Також невідомі заляпали могилу рожевою фарбою.

Місцеві жителі обурені актом наруги, так як на меморіалі розташовані шість камер спостереження, а зловмисники досі не спіймані. Зазначається, що фарбу з могили Аніщенка пізніше видалили.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями в Новограді-Волинському (Житомирська область) вандали розбили 15 пам’ятників воїнів АТО.