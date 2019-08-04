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Ракурс
У фільмі про Джеймса Бонда може знятися член королівської сім’ї. Фото: GETTY - CONTRIBUTOR

У фільмі про Джеймса Бонда може знятися член королівської сім’ї

4 сер 2019, 18:18
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Спадкоємця британського престолу принца Чарльза запросили зіграти епізодичну роль у фільмі про Джеймса Бонда.

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Якщо принц Чарльз відмовиться, то представники кіноіндустрії звернуть увагу на принца Гаррі та принца Вільяма. Про це повідомляє газета The Sun, посилаючись на власні джерела у кіноіндустрії.

Так як останній фільм бондіани (понад 20 картин) мав низку невдач, поява відомих членів королівської сім’ї може врятувати серію. Про відповідні сподівання заявило анонімне джерело.

За інформацією видання, будь яке підтвердження про зйомку у фільмі принца Чарльза скоріш за все будуть тримати у секреті. Зазначимо, що запрошення принц Чарльз отримав на зйомочному майданчику, на якому знімають бондіану.

Як раніше повідомляв «Ракурс», принц Гаррі та Меган Маркл під час хрестин маленького Арчі вшанували пам’яті принцеси Діани.


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