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Ракурс
В фильме о Джеймсе Бонде может сняться член королевской семьи. Фото: GETTY - CONTRIBUTOR

В фильме о Джеймсе Бонде может сняться член королевской семьи

4 авг 2019, 18:18
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Наследника британского престола принца Чарльза пригласили сыграть эпизодическую роль в фильме о Джеймсе Бонде.

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Если принц Чарльз откажется, то представители киноиндустрии обратят внимание на принца Гарри и принца Уильяма. Об этом сообщает газета The Sun, ссылаясь на собственные источники в киноиндустрии.

Так как последний фильм бондианы (более 20 картин) имел ряд неудач, появление известных членов королевской семьи может спасти серию. О соответствующих надеждахзаявил анонимный источник.

По информации издания, любое подтверждение о съемке в фильме принца Чарльза скорее всего будут держать в секрете. Отметим, что приглашение принц Чарльз получил на съемочной площадке, на которой снимают бондиану.

Как ранее сообщал «Ракурс», принц Гарри и Меган Маркл во время крестин маленького Арчи почтили память принцессы Дианы.


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