На Филиппинах перевернулись три лодки: погибли 25 человек, есть пропавшие. Фото: aljazeera

https://racurs.ua/n125167-na-filippinah-perevernulis-tri-lodki-pogibli-25-chelovek-est-propavshie-foto.html

Ракурс

На Филиппинах перевернулись три лодки с пассажирами. В результате трагического инцидента погибли по меньшей мере 25 человек. Спасатели продолжают поиски еще шести человек, которые считаются пропавшими.

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Трагедия произошла накануне в центральной части Филиппин. Среди погибших пассажиры и члены экипажа. Об этом сообщает Channel News Asia.

Некоторые погибшие были одеты в спасательные жилеты, однако они им не помогли. Спасти удалось 55 человек. Лодки перевернулись из-за шторма, который вызвали сезонные юго-западные муссонные ветра.

Филиппины известны своими плохими показателями безопасности судоходства. Ежегодно там происходят десятки морских происшествий, в которых погибают люди. Чаще всего трагедия связана с суднами, которые перемещают людей из одного острова на другой.

Пик морских происшествий приходится на середину года. В это время в стране происходят штормы и тайфуны.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле в Конго перевернулась лодка с мигрантами. Тогда погибли по меньшей мере 40 человек.