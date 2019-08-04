На Філіппінах перекинулися три човни: загинуло 25 осіб, є зниклі. Фото: aljazeera

https://racurs.ua/ua/n125167-na-filippinah-perekynulysya-try-chovny-zagynulo-25-osib-ie-znykli.html

Ракурс

На Філіппінах перекинулися три човни з пасажирами. В результаті трагічного інциденту загинули щонайменше 25 осіб. Рятувальники продовжують пошуки ще шістьох осіб, які вважаються зниклими.

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Трагедія сталася напередодні в центральній частині Філіппін. Серед загиблих пасажири і члени екіпажу. Про це повідомляє Channel News Asia.

Деякі загиблі були одягнені в рятувальні жилети, проте вони їм не допомогли. Врятувати вдалося 55 осіб. Човни перекинулися через шторм, який викликали сезонні південно-західні мусонні вітри.

Філіппіни відомі своїми поганими показниками безпеки судноплавства. Щорічно там відбуваються десятки морських пригод, у яких гинуть люди. Найчастіше трагедії пов’язані з суднами, які переміщують людей з одного острова на інший.

Пік морських пригод припадає на середину року. В цей час в країні відбуваються шторми і тайфуни.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в квітні в Конго перекинувся човен з мігрантами. Тоді загинули щонайменше 40 осіб.